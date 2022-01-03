Wednesday/Thursday Snowstorm

We have a storm on the way for midweek. It’s likely to us a significant amount of snow. Strong winds will produce blowing and drifting snow. Travel will be more difficult from midday Wednesday probably through at least Thursday night. Check out the latest Gr. Rapids National Weather Service Forecast Discussion. Their early Mon. AM discussion said: “WEDNESDAY AND WEDNESDAY NIGHT LOOKS TO FEATURE A COMBINATION OF HAZARDS, INCLUDING SNOW SHOWERS/SQUALLS, BLOWING SNOW, HIGH WINDS, AND FALLING TEMPERATURES/WIND CHILLS. TRAVEL COULD BE GREATLY IMPACTED DURING THIS TIME DUE TO THE POTENTIAL FOR WHITEOUTS AND ICY ROADWAYS. THEN FOR THURSDAY AND THURSDAY NIGHT THE CONCERN BECOMES THE POTENTIAL FOR A DOMINANT LES BAND WHICH COULD BRING LOCALIZED HEAVY SNOW AMOUNTS AT THE LAKE MICHIGAN SHORELINE…PREDOMINANT LOW LEVEL FLOW IS PROGGED TO BE OUT OF THE WEST- SOUTHWEST WHICH FAVORS A LARGE PORTION OF WRN LWR MI FOR SIGNIFICANT SNOW SHOWERS/SQUALLS. THE STRONG WINDS (SUSTAINED AROUND 20 MPH WITH GUSTS OVER 40 MPH) SHOULD CARRY THE SNOW BANDS QUITE A DISTANT INLAND. FIRST CRACK AT POTENTIAL SNOW ACCUMULATIONS FOR WEDNESDAY AND WEDNESDAY NIGHT IS FOR 4-8″ FOR MUCH OF WRN LWR MI.