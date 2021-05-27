Could it Snow in Michigan??!!

This from the early PM Grand Rapids NWS forecast discussion: “THERE IS A SMALL THREAT OF WET SNOW MIXING IN WITH THE RAIN NEAR ROUTE 10, EAST OF US-131 DURING THE EARLY TO MID MORNING HOURS OF FRIDAY. SEVERAL OF OUR MODEL SOUNDING SUGGEST A DEEP LAYER OF NEAR OR JUST BELOW FREEZING TEMPERATURES THERE, WITH A FREEZING HEIGHT IN THE AREA OF 1500 FT. SO, WHILE NOT STRICTLY IN THE FORECAST IT IS POSSIBLE NORTHERN PARTS OF OUR FORECAST AREA MAY SEE SOME WET SNOW. “
US 10 runs from Ludington to Baldwin to Reed City to Evart to Clare.
Noon temperatures: Kalamazoo 62°, Grand Rapids 57°, Big Rapids 49° and Marquette/Sawyer/Gwinn 39°.