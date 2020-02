W MI athletes ink commitments on Signing Day

GRAND RAPIDS, Mich. (WOOD) — Nearly 50 West Michigan student-athletes officially signed on to college sports Wednesday at an annual National Signing Day event in Grand Rapids.

Among those who signed letters of intent at Celebration Cinema North were:

Allendale’s Owen Burk: Air Force Academy

Caledonia’s Jerry Mansfield: Taylor University

Caledonia’s Jax Kinniger: Alma College

Caledonia’s Jack Snider: Parkland College

Cedar Springs’ Seth Almas: Alma

Comstock Park’s Colby Brown: Ferris State University

East Grand Rapids John Shelton: Central Michigan University

Forest Hills Central’s Peyton Corcoran: Hope College

Forest Hills Central’s Will Gustafson: Ferris State

Forest Hills Eastern’s Luke Brenner: Dayton University

Forest Hills Eastern’s Alex Smith: Michigan Tech

Fruitport’s Ethan Flores: Davenport University

Fruitport’s David Ross: Alma

Grand Haven’s Bill McWatters and Connor Worthington: Michigan Tech

Grand Rapids Catholic Central’s Malachi Love: Saginaw Valley State University

Grand Rapids Catholic Central’s Matt Moore: Hope

Grand Rapids Christian’s John Holmes: Brown University

Grand Rapids Christian’s Thad Gamble: Olivet College

Grand Rapids Christian’s Terrel Givens: Saginaw Valley State

Grand Rapids Ottawa Hills’ Calvin Pimpleton: Hope

Grand Rapids South Christian’s Chase Bradman: Indiana Wesleyan

Grand Rapids South Christian’s Trent Engelberg: Concordia

Greenville’s Sam Plate: Grand Valley State University

Hudsonville Unity Christian’s Isaac TeSlaa: Hillsdale College

Jenison’s Gabe Smith-VerWys: Ferris State

Mona Shores’ Caden Broersma: Ferris State

Mona Shores’ Kolbe Trovinger: Davenport

Mona Shores’ Logan Hekkema: Saginaw Valley State

Mona Shores’ Tre Hatcher: Wayne State

Montague’s Brennan Schwarz: Ferris State

Muskegon’s Billie Roberts: Bowling Green

Muskegon’s Tarran Walker: Northwood

Muskegon Oakridge’s Leroy Quinn, Muskegon Oakridge: Ferris State

Ravenna’s Grant Parker: Saginaw Valley State

Reeths-Puffer’s Daven Fox: Wayne State

Zeeland West’s Chase Peddie: Central Michigan

Michigan State’s Kenny Willekes, a Rockford native, was on hand to congratulate the players.